Bolu’da gezi dönüşünde araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kalan ve arama kurtarma ekiplerince sağ salim ulaşılan 10 kız çocuğu Kocaeli’ye getirildi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, çocukları kaldıkları kurumda ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dün Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı gezisi dönüşünde araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kalan öğrenciler bugün Kocaeli'le getirildi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, mahsur kalan öğrencileri Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan’ın eşlik ettiği ziyarette; aramakurtarma ekiplerinin yoğun çalışmasıyla sağ salim ulaşılan 1417 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ile bir araya gelen Vali Aktaş, öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Öğrencilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Vali Aktaş, çocukların sağlık durumları ve süreç hakkında kurum yetkililerinden bilgi aldı.