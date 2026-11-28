Yeşilay 2026 Türkiye Rallikros Şampiyonası'nda final heyecanı başladı
Yeşilay 2026 Türkiye Rallikros Şampiyonası'nın finali Kocaeli'de düzenleniyor.
Yeşilay 2026 Türkiye Rallikros Şampiyonası'nın finali Kocaeli'de düzenleniyor.
Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde idari ve teknik kontrollerin ardından serbest antrenmanlar yapıldı.
Motor sporları tutkunları, rallikros parkurunda gerçekleştirilen antrenmanları ilgiyle takip etti.
Sezon içinde mahalli otokros yarışlarında kategorilerinde dereceye giren 19 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, yarışlar yarın 1500 metre uzunluğundaki yarı asfalt, yarı toprak parkurda çoklu çıkış formatında gerçekleştirilecek.
Üç ayrı sıralama turunun ardından saat 13.45'te yarı final, 15.30'da ise final turları başlayacak.
Organizasyon, saat 17.15'te düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
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