Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvay durağında bekleyen genç kadın, yanına koşarak gelen kişinin saldırısına uğradı. Şahsın şiddeti ve kadının kurtulmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan şüphelinin zihinsel engelli olduğu, olay sırasında elinde bıçak bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Alikahya Mahallesi'ndeki tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durakta bekleyen genç kadının yanına koşarak gelen bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle saldırdı. Şüphelinin şiddetine karşı kendisini korumaya çalışan genç kadın, bu sırada saldırganın kolundan tutması üzerine kurtulmak için çaba gösterdi. Saldırganın darbettiği genç kadın, bir süre sonra kendisini kurtararak olay yerinden kaçtı. Saldırı anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın zihinsel engelli olduğu, olay sırasında elinde bıçak bulunduğu da öğrenildi.