Kocaeli'de kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği kişiyi adliye önünde bıçaklayarak öldüren kadın hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, kadın hakkında haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istedi.

Kocaeli Adliyesi önünde 11 Mart'ta yaşanan cinayete ilişkin soruşturma tamamlandı. Eski eşinin yargılandığı duruşmanın ardından adliye önünde Emrah Çeliksoy'u göğsünden bıçaklayarak öldüren Sümeyye M. hakkında hazırlanan iddianamede dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. İfadesinde, Çeliksoy'un kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve tehdit ettiğini öne süren genç kadının, olay günü de tehdit edildiğini iddia etti. Savcılık iddianamede, Sümeyye M.'nin haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

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"Beraber alkol içtik"

8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Sümeyye M.'nin savunmasına yer verildi. Sümeyye M. savunmasında, "Ahmet Furkan Ö. ile 2020 yılında nişanlandık. 2021 yılı ağustos ayında evlendik. Bu evlilikten iki çocuğumuz oldu. 2025 yılında boşandık, çocuklarımla birlikte annemin yanında yaşamaya başladım. Emrah Çeliksoy, eşimin arkadaşıydı. Nişanlılık dönemimizde Furkan ile ayrıldığımız bir süreçte Emrah benimle iletişime geçti. Bana Furkan'ın başka kadınlarla görüştüğünü gösteren fotoğraf ve mesajlar gösterdi. Bu şekilde birçok kez konuşup sohbet ettik ancak aramızda hiçbir duygusal bağ oluşmadı. Biraz zaman geçtikten sonra Emrah beni yemek yemek için Başiskele sahilde bulunan otelin en üst katındaki restorana götürdü. Yemek esnasında rakı içtik. Alışkın olmadığımdan dolayı kötü oldum. Kötü olunca Emrah bana; 'Senin için bir oda tutayım, orda kal' dedi. Kötü olduğum ve annemin beni öyle görmesinden çekindiğim için Emrah'ın bu teklifini kabul ettim" diye konuştu.

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"Emrah bana zorla uyuşturucu verdi, kendimde olmadığım bir sırada Emrah benimle zorla cinsel ilişkiye girdi"

Emrah'ın kendisine zorla uyuşturucu verdiğini söyleyen Sümeyye M., "Kendimde olmadığım bir sırada Emrah benimle zorla cinsel ilişkiye girdi. Telefonumdaki bilgileri aldı ve benim çıplak fotoğraflarımı çekti. Yaşananlardan sonra Emrah beni tehdit etmeye başladı. Furkan'a olanları anlatmamamı söyledi. Ben de Furkan'ın Emrah'a zarar verebileceğini düşündüğüm için yaşananların rızamla gerçekleştiğini söyledim. Emrah'ın bana yönelik rahatsız edici davranışları ve tehditleri devam etti" şeklinde konuştu.

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"Emrah nikah şahidimiz oldu"

Emrah'ın evlilikleri boyunca Furkan'ın yakınında bulunmaya devam ettiğini belirten Sümeyye M., "Hatta nikah şahidimiz oldu. Furkan'ın başka kadınlarla görüştüğünü gösteren görüntüleri bana gönderdi. Eşimle bu nedenle tartışmalar yaşadık. Daha sonra barıştık ve çocuklarımız dünyaya geldi. Ancak sorunlarımız devam etti ve sonunda boşandık. Boşandıktan sonra Emrah benimle yeniden iletişim kurmaya çalıştı. Yakın arkadaşım S. üzerinden de bana ulaşmaya çalışıyordu. S.'ye aşk içerikli mesajlar ve iç çamaşırlı fotoğraflar gönderdi. İş yerine giderek beni sordu. Bana yönelik tehditlerini S.'ye gönderdiği mesajlarla da sürdürdü. 31 Temmuz 2025 tarihinde Emrah ile Furkan arasında tartışma yaşanmış. Meydana gelen olayda Emrah'ın Furkan'ı kalbine yakın bir yerden bıçakladığını öğrendim. Furkan da daha sonra aracından aldığı pompalı tüfekle Emrah'ı yaralamış. Bu olayın ardından Furkan tutuklandı" ifadelerini kullandı.

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"Bana saldıracağını düşündüm, öldürmek gibi bir niyetim yoktu"

11 Mart tarihinde Furkan'ın yargılandığı tanık olarak katıldığını belirten sanık Sümeyye M., "İfadem sırasında Emrah'ın bana bakarak ‘cık cık' şeklinde sesler çıkardığını duydum. Duruşma bittikten sonra Furkan'ın babasının bağırması üzerine ortalık karıştı. Polisler tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada Emrah bana ‘o., görüşeceğiz' dedi. Ben de bunu polislere söylemeye çalıştım ancak yaşanan karışıklık nedeniyle söyleyemedim. Daha sonra arkadaşım S. ile birlikte adliyenin karşısındaki kafeye gittik. Pencere kenarında oturuyorduk. Emrah'ın abisi ve yengesi dışarı çıktıklarını görünce korktum. Kafenin arka tarafına geçtim. Bir süre sonra Emrah'ın yanında bir kişiyle birlikte merdivenlerden indiğini gördüm. Yeniden kafenin arka tarafına geçtim. Ardından kafeden bıçak istedim. Montumun ipini kesmek istediğimi söyledim. Bıçağı kendimi korumak amacıyla aldım. Emrah'ın kafeye girerek bana zarar verebileceğinden korkuyordum. Daha sonra dışarı çıktım ve park halindeki jandarma aracının yanına gittim. Aracın camından Emrah'ın gelip gelmediğini kontrol ediyordum. Arkamı döndüğümde Emrah'ın kaldırımdan indiğini ve benimle karşı karşıya geldiğini gördüm. Bana saldıracağını düşündüm. Elimdeki bıçakla bir kez hamle yaptım. Emrah'ın neresinden yaralandığını fark etmedim. Onu öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Yaşananlardan dolayı pişmanım" dedi.