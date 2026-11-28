KOCAELİ adliyesi önünde Sümeyye Mogul’un Emrah Çeliksoy’u bıçaklayarak öldürdüğü olaya ilişkin iddianame hazırlandı. Haksız tahrik indirimiyle ‘Kasten öldürme’ suçundan ceza istenen Mogul’un ifadesinde, Çeliksoy’un yıllar önce kendisine uyuşturucu madde etkisindeyken istismarda bulunduğunu öne sürdü. İddianamede, taraflar arasında geçen tehdit içerikli mesajlar da yer aldı.

Olay, 11 Mart 2026 tarihinde Kocaeli Adliyesi önünde meydana geldi. Kocaeli 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘Öldürmeye teşebbüs’ duruşmasında tanık olarak dinlenen Sümeyye Mogul, aynı zamanda boşandığı kocasının arkadaşı olan tutuksuz sanıklardan Emrah Çeliksoy’un kendisine de cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Çeliksoy, duruşma salonunda iddiaları reddederken, taraflar arasında yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından duruşma ertelendi. Duruşma salonundan çıkan Sümeyye Mogul, iddiaya göre adliyenin karşısındaki bir kafeden bıçak aldı. Sümeyye Mogul, bu sırada adliye önünde bulunan Emrah Çeliksoy’u kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinde yakalanan Mogul, gözaltına alındı ve 12 Mart 2026’da tutuklandı.

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sümeyye Mogul’un ifadesindeki ayrıntılara yer verildi. Mogul, 2020 yılında nişanlı olduğu dönemde Çeliksoy’un kendisini Başiskele’deki bir otele götürdüğünü, burada alkol aldıklarını ve ardından uyuşturucu madde kullandıklarını öne sürdü. Mogul, alkol ve uyuşturucunun etkisindeyken Çeliksoy’un kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini, odada yarı baygın haldeyken telefonundaki özel bilgileri kopyaladığını ve çıplak fotoğraflarını çektiğini iddia etti. Sabah otelden ayrıldıktan sonra Çeliksoy’un telefonundaki bilgileri aldığını söylediğini ve çıplak fotoğraflarını kendisine gönderdiğini anlattı. Mogul, bu olaydan sonra Çeliksoy’un kendisini sürekli aradığını, görüşme ve birlikte olma taleplerini reddetmesine rağmen iletişim kurmaya devam ettiğini söyledi.

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TELEFONDA TEHDİT MESAJLARI BULUNDU

İddianamede telefon incelemesine ilişkin tespitler de yer aldı. 10 Mart’ta Çeliksoy’un küfür ve tehdit içeren mesajlar gönderdiği tespit edildi. İddianamede, tarafların mesajlaşmalarında Çeliksoy’un görüşmek için ısrar ettiği, Mogul’un ise kendisine yazmamasını istediği yazışmalar da aktarıldı.

ESKİ EŞİ DE ÇELİKSOY’U BIÇAKLAMIŞTI

Mogul’un ifadesinde anlattığı bir diğer olay ise 31 Temmuz 2025’te yaşandı. İddiaya göre Çeliksoy, Kabaoğlu Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonu yakınında karşılaştığı Sümeyye Mogul’un eski eşi Furkan Öztaş’ı bıçakladı. Öztaş ise evden aldığı tüfekle Çeliksoy’u yaraladı. Mogul, eski eşinin cezaevine girmesine neden olan bu olayın da yaşanan süreçte etkili olduğunu anlattı.

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HAKSIZ TAHRİK KAPSAMINDA CEZA İSTENDİ

Savcılık, iddianamede Sümeyye Mogul’un eylemini; geçmişte yaşandığını anlattığı olaylar, Çeliksoy’un tehdit içerikli mesajları, eski eşinin cezaevinde olması ve olay günü adliye koridorunda yaşanan hakaret ve tehditleri birlikte değerlendirerek haksız tahrik altında gerçekleştirdiği kanaatine yer verdi. Sümeyye Mogul hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ‘Kasten öldürme’ ve ‘Haksız tahrik’ hükümleri kapsamında kamu davası açılması ve cezalandırılması talep edildi.