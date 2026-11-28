Kocaeli Adliyesinde görülen bir davanın duruşmasının ardından çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin ölümüne ilişkin tutuklu sanık hakkında dava açıldı.

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Mart'ta A.F.Ö'nün Emrah Çeliksoy'u "öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın görülmesinin ardından adliye önünde çıkan kavgada Çeliksoy'un, A.F.Ö'nün eski eşi S.M. tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, duruşma salonu önünde taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından polis ekiplerinin grupları adliye dışına çıkardığı, şüpheli S.M'nin arkadaşıyla adliyenin karşısındaki kafeye gittiği belirtildi.

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Kamera kayıtlarının incelenmesiyle hazırlanan raporda, S.M'nin yaklaşık 15 dakika kafede bekledikten sonra mutfak bölümünden montunun ipini keseceğini belirterek bıçak aldığı, adliye önünde park halindeki araçların arkasına geçerek Çeliksoy'u beklediği ifade edildi.

Raporda, adliye önünden tramvay yolu istikametine yürüyen Çeliksoy'un karşısına çıkan S.M'nin elindeki bıçakla göğsüne bir kez vurduğu, ardından geri çekildiği, yere yığılan Çeliksoy'un ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.

- Telefon mesajları da dosyaya girdi

İddianamede, S.M'nin cep telefonunda yapılan incelemede, olaydan bir gün önce gönderdiği bazı mesajların tespit edildiği bildirildi.

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Mesajlarda Çeliksoy'a yönelik öfke içeren ifadelerin bulunduğu belirtilen iddianamede, maktulün de S.M'ye gönderdiği mesajlarda tehdit ve rahatsız edici içeriklerin yer aldığı ifade edildi.

Dosyaya giren yazışmalarda, Çeliksoy'un S.M'ye görüşmek için ısrar ettiği, S.M'nin ise bu talepleri reddederek kendisine yazmamasını istediği belirtildi.

S.M. ifadesinde, 2020 yılında eski eşi A.F.Ö. ile nişanlı olduğu dönemde, alkol ve uyuşturucunun etkisiyle Çeliksoy ile bir otelde yaşadıkları birlikteliğin rızası dışında gerçekleştiğini öne sürdü.

Bu olayın ardından Çeliksoy'un kendisini rahatsız etmeyi ve tehdit etmeyi sürdürdüğünü iddia eden S.M, olay günü de adliye koridorunda hakaret ve tehdide maruz kaldığını savundu.

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İddianamede, S.M'nin eski eşi A.F.Ö. ile Çeliksoy'un bir dönem yakın arkadaş oldukları, aralarının bozulmasının ardından Temmuz 2025'te yaşanan olayda Çeliksoy'un A.F.Ö'yü bıçakla, A.F.Ö'nün ise Çeliksoy'u tüfekle yaraladığı bilgisi yer aldı.

Tanık ifadelerine de yer verilen iddianamede, tutuklu sanık S.M'nin (25), Çeliksoy'u "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

- Olay

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesinde Temmuz 2025'te 2 kişi arasında yaşanan bıçaklı kavga nedeniyle açılan davanın 11 Mart'taki duruşmasının ardından taraflar arasında adliye önünde tartışma çıkmış, S.M, Emrah Çeliksoy'u göğsünden bıçaklamıştı. Ağır yaralanan Çeliksoy, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan S.M. tutuklanmıştı.