Kocaeli'de belediye ekipleri park ve spor alanlarında bakım ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor. 393 noktada yürütülen denetimlerde çocuk oyun grupları ve spor ekipmanları incelenerek tespit edilen eksiklikler gideriliyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların ortak kullanımına açık alanların güvenli ve kullanışlı tutulması amacıyla yıl boyunca periyodik kontroller gerçekleştiriliyor. TSE standartlarına uygun yürütülen çalışmalarda çocuk oyun grupları ve spor ekipmanları, ekiplerin kullandığı kontrol listeleri doğrultusunda tek tek inceleniyor. Kullanım nedeniyle oluşan yıpranmalar ve eksiklikler belirlenerek gerekli bakım ve onarım işlemleri yapılıyor.

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Oyun grupları ve metal aksamlar onarılıyor

Saha çalışmalarında oyun gruplarını oluşturan parçaların yanı sıra alanlardaki metal aksamların da bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor. Kontrollerde tespit edilen eksikliklere müdahale edilerek parkların çocuklar ve aileler için güvenli, düzenli ve kullanışlı durumda tutulması hedefleniyor.

Büyükşehir ekipleri, kent genelindeki 393 park ve spor alanında denetim ve bakım çalışmalarına devam ediyor.