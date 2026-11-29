Kocaeli'deki ziraat odalarının başkanları, Büyükşehir Belediyesinin tohum, fide, gübre, sulama ve makine desteklerinin üretime katkı sağladığını belirtti. Başkanlar, kentte uygulanan tarımsal desteklerin başka illere de örnek gösterildiğini ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığa yönelik destekleri, kentteki ziraat odalarının başkanları tarafından değerlendirildi. Kartepe, Kandıra, Gölcük, Karamürsel ve İzmit ziraat odalarının başkanları, tohum, fide, gübre, sulama ve makine desteklerinin üreticilerin ihtiyaçlarına karşılık verdiğini belirterek, uygulamaların tarımsal üretime katkı sunduğunu ifade etti.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tarımsal destekleri kapsamında üreticilere farklı alanlarda imkanlar sağlanıyor. Ziraat odası başkanları, çiftçilerin taleplerinin dikkate alınmasının ve desteklerin ihtiyaçlara göre şekillendirilmesinin üretimin devamlılığı açısından önemli olduğunu kaydetti.

Kartepe'de tarımsal desteğin kapsamına dikkati çekti

Kartepe Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Türker, Büyükşehir Belediyesinin desteklerinin tohum ve fideyle sınırlı kalmadığını, tarımsal altyapıdan makine desteğine, biberiye üretiminden seracılığa kadar farklı alanları kapsadığını söyledi.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinde dahi Kocaeli'deki kadar geniş kapsamlı desteklerin bulunmadığını ifade eden Türker, "Türkiye'de birçok önemli tarım bölgesi var ancak Kocaeli'de verilen destekleri başka yerde görmek zor. Büyükşehir, çiftçimizin neye ihtiyacı varsa ona göre hareket ediyor. Biberiye üretiminden seracılığa, tarımsal altyapıdan makine desteğine kadar birçok alanda önemli çalışmalar yapılıyor. Üreticilerimiz de bu desteklerden son derece memnun" dedi.

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Ziraat odalarının çiftçilerin ihtiyaçlarını belirlemek için bir araya geldiğini ve taleplerini Büyükşehir Belediyesine ilettiğini aktaran Türker, sera desteklerinin üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.

Kandıra'da sulama yatırımları verimi artırdı

Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, Büyükşehir Belediyesinin tarımsal desteklerinden ilçenin önemli ölçüde yararlandığını belirtti. Tohum, fide, gübre ve sulama desteklerinin üretim gücünü artırdığını ifade eden Çetin, özellikle kapalı sistem sulama yatırımlarının tarım alanlarına katkı sağladığını kaydetti.

Çetin, "Büyükşehir Belediyemizin tarıma verdiği destekleri inkar eden nankör olur. Yapılan desteklerin çok önemli bölümü Kandıra'ya geliyor. Tohumundan fidesine, gübresinden sulamasına kadar her alanda çiftçimizin yanında olunuyor. Kandıra halkı bu hizmetlerden son derece memnun. Tarımda ayakta kalmamızı sağlayan en büyük faktörlerden biri Büyükşehir Belediyemizdir" ifadelerini kullandı.

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Kapalı sistem sulama yatırımlarıyla bazı alanlarda ürün veriminin iki katına çıktığını aktaran Çetin, bu gelişmenin köylerde tarımdan uzaklaşan bazı vatandaşların yeniden üretime yönelmesine de katkı sunduğunu söyledi.

Çetin, fındık alım merkezi, gübre destekleri ve ilk kez gerçekleştirilen hububat alımının da üreticiler açısından önemli olduğunu belirterek, diğer illerden Kocaeli'deki uygulamalar hakkında bilgi almak isteyenlerin bulunduğunu kaydetti.

Gölcük'te gübre desteği öne çıktı

Gölcük Ziraat Odası Başkanı Bekir Çanakçı, Büyükşehir Belediyesinin desteklerinin özellikle artan üretim maliyetleri karşısında çiftçiler için önem taşıdığını ifade etti. Gübre desteğinin üreticilere önemli katkı sağladığını belirten Çanakçı, Kocaeli'deki uygulamaların başka iller tarafından da örnek alındığını söyledi.

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Çanakçı, "Büyükşehir Belediyemizin destekleri fevkalade iyi. Özellikle gübre desteği çiftçimiz için çok önemli bir kazanım oldu. Üreticilerimiz verilen desteklerden son derece memnun. Türkiye geneline baktığımızda Kocaeli'nin tarımsal desteklerde öncü olduğunu görüyoruz. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere başka iller de Kocaeli'de yapılan çalışmaları örnek alıyor" diye konuştu.

Bu yıl arpa, yulaf ve çavdar üretiminde iyi verim elde ettiklerini aktaran Çanakçı, gübre desteğinin yanı sıra mazot gibi farklı alanlarda da desteklerin sürmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

İzmit'te kullanılmayan araziler yeniden üretime kazandırıldı

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İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, artan girdi maliyetleri karşısında sağlanan mazot, gübre, tohum, modern sera, meyve fidesi ve hayvancılık desteklerinin üreticiler için önemli olduğunu belirtti.

Desteklerin çiftçinin üretimden kopmamasına katkı sunduğunu ifade eden Karaaslan, "Girdi maliyetlerinin sürekli yükseldiği bir dönemde Büyükşehir Belediyemizin destekleri çiftçimize adeta can suyu oldu. Bu destekler sayesinde üreticimiz üretimden kopmadı, tarlasını boş bırakmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her zaman çiftçimizin yanında oldu. Verilen destekler yalnızca üreticimize değil, ülkemizin tarımına da önemli katkılar sunuyor" dedi.

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Kocaeli'de kullanılmayan tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırıldığını söyleyen Karaaslan, "Bugün Kocaeli'de ekilmedik tarım arazisi neredeyse kalmadı. Büyükşehir Belediyemizin sağladığı desteklerle binlerce dönüm arazi yeniden üretime kazandırıldı. Tarımsal faaliyetler her geçen yıl artıyor" ifadelerini kullandı.

Karamürsel'de üretimin devamlılığına vurgu

Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci de tarımsal üretimin devam etmesi için çiftçilerin tohum, gübre ve fide gibi desteklerden yararlanmasının önemine değindi.

Üreticilerin ihtiyaçlarının dikkate alınmasından memnuniyet duyduklarını belirten Birinci, "Tarımda en önemli konulardan biri üreticinin toprağından kopmamasıdır. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin tohum, gübre, fide ve tarımsal üretime yönelik destekleri bu anlamda çok kıymetli. Karamürsel'de de üreticilerimizin bu desteklerden yararlanması, üretimin devam etmesi açısından büyük önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Birinci, Büyükşehir Belediyesinin üreticilerin bugünkü ihtiyaçlarının yanı sıra gelecekteki üretim imkanlarını da gözeten projeler geliştirmesinin önemli olduğunu kaydetti.