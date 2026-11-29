AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, fon soruşturmasına ilişkin, "İlk andan itibaren 'Bu olayların üzerine gidilsin. Makamına, mevkiine, rütbesine, konumuna bakılmadan yargı önünde, millet huzurunda kim kem bir iş işlemişse, kim yanlışa düşmüşse hukuka ve milletimize hesap versin' diyen bir liderimiz var" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığının 117. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Kocaeli milletvekilleri, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, savunma sanayisindeki gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci ve fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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"Savunma sanayimizin gücü Libya'da soykırımı engelliyor"

Büyükgümüş, "Savunma sanayimizi inşa etmeyi başardık. Bundan önce bir ülkeden aldığımız insansız hava araçlarını bugün kendimiz üretiyoruz. Ve sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamıyoruz, aynı zamanda dünyada bu alandaki teknolojiye de yön veren bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz. Bugün Allah'a şükürler olsun savunma sanayimizin gücü Libya'da soykırımı engelliyor. Allah'a çok şükür bugün Karabağ'ın semalarından 'Allahu ekber' nidaları yükseliyorsa işte bu cesaretin, bu birlik beraberliğin sonucudur Allah'a çok şükür" dedi.

"Bölgemizde huzuru ve barışı sağladık"

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Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarına değinen Büyükgümüş, "Değerli kardeşlerim, bu kapsamda başardığımız üçüncü büyük stratejik kazanımımız ise şudur: Hemen 15 Temmuz darbe girişiminin, FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından bir ay sonra Zeytin Dalı'yla, Barış Pınarı'yla çıkıp Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünyaya şunu ilan etti: 'Biz artık terör tehdidinin kapımıza gelmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bölgemizde bu tehdit kimden kime giderse gitsin gidip terörü kaynağında yok edeceğiz' dedi. Allah'a çok şükür. Büyük bir fedakarlık ve cesaretle gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bölgemizde huzuru ve barışı sağladık. Son olarak da Suriye'deki kardeşlerimizin büyük bir devrimle özgürlüğüne kapı aralayan önemli çalışmaları hayata geçirdik" diye konuştu.

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"PKK artık varlığını sürdüremez, varlığını tasfiye etmek mecburiyetinde kaldı"

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Büyükgümüş, "Bu üç büyük stratejik kazanımın neticesinde bugün geldiğimiz noktada terör örgütü PKK artık varlığını sürdüremez, varlığını tasfiye etmek mecburiyetinde kaldı. Bunu da tüm dünyaya ilan etti. Şimdi geldiğimiz noktada ve özellikle geçtiğimiz ağustos ayında Türkiye Büyük Millet Meclisinde çıkardığımız yasayla birlikte burada biz önemli bir süreci takip ediyoruz. Çıkardığımız yasaya ilişkin olarak asla ve asla Mehmetçiğimizi, polisimizi, herhangi bir vatandaşımızı şehit eden hiç kimse bu yasadan faydalanamıyor" ifadelerini kullandı.

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"'Kim yanlışa düşmüşse hukuka ve milletimize hesap versin' diyen bir liderimiz var"

Fon soruşturmasına da değinen Büyükgümüş, "Elbette bu kutlu mücadelede, elbette bizim siyaseti yegane ahlak olarak, siyasetin tek zeminini ahlak olarak gördüğümüz bu mücadele içerisinde gözü yanlışa bakanlar, kalbi yanlışa dönenler, zihni yanlışı planlayanlar üzülerek görüyoruz ki bunlar içimizde her zaman oldular. Allahu alem bunlardan çıkmaya devam da edebilir. Ama bakın burada esas olan bir siyasi hareket için önemli olan böyle bir sınamayla karşılaştığında ilk anda ne tepki verdiğidir, ne adım attığıdır, neyi icra ettiğidir. Allah'a şükürler olsun, ilk andan itibaren 'Bu olayların üzerine gidilsin. Makamına, mevkiine, rütbesine, konumuna bakılmadan yargı önünde, millet huzurunda kim kem bir iş işlemişse, kim yanlışa düşmüşse hukuka ve milletimize hesap versin' diyen bir liderimiz var" şeklinde konuştu.