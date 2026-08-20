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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Çok maksatlı modüler insansız amfibi araç İ-ZAHA, TEKNOFEST Mavi Vatan'da tanıtıldı

        Çok maksatlı modüler insansız amfibi araç İ-ZAHA, TEKNOFEST Mavi Vatan'da tanıtıldı

        FNSS Savunma Sistemleri AŞ, TEKNOFEST Mavi Vatan'da çok maksatlı modüler insansız amfibi aracı İ-ZAHA'nın tanıtımını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Çok maksatlı modüler insansız amfibi araç İ-ZAHA, TEKNOFEST Mavi Vatan'da tanıtıldı

        FNSS Savunma Sistemleri AŞ, TEKNOFEST Mavi Vatan'da çok maksatlı modüler insansız amfibi aracı İ-ZAHA'nın tanıtımını yaptı.

        Anadolu Ajansının

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