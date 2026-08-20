Kocaeli'de dere yatağına devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde dere yatağına devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde dere yatağına devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Diliskelesi Mahallesi Fırat Caddesi'nde seyreden Ali Fuat E. (38) idaresindeki 41 BDN 967 plakalı rulo sac yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 metre yükseklikten Dilderesi'ne devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Derenin kurumuş kısmına devrilen araçtan itfaiye erlerince çıkarılan sürücü, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tırın dere yatağından çıkarılması için çalışma başlatıldı.
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