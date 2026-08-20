Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'da oluşturulan "T3 Vakfı Standı Atölyeleri"ne katılan çocuklar, uygulamalı etkinliklerle yeni bilgiler öğrenirken deniz araçları, deniz canlıları ve denizcilik alanları hakkında bilgi sahibi oluyor.

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