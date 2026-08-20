Milli Savunma Bakanı Güler, TEKNOFEST Mavi Vatan'ın açılışında konuştu:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Milli Savunma Bakanlığı olarak hedefimiz, Deniz Kuvvetlerimiz dahil kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmaktır." dedi.

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