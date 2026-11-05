Engelleri aşan Zeynep Betül'ün hayali gerçek oldu: İş hayatına ilk adımını attı

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan 20 yaşındaki Zeynep Betül Kömür, Mahal Kafe'de komi olarak çalışmaya başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylerin istihdamına yönelik çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde aldığı eğitimlerle kendini geliştiren Zeynep Betül Kömür, öğrendiklerini çalışma hayatına taşıyarak hayalini gerçekleştirdi. Ankikkapı A.Ş.'ye bağlı Mahal Kafe'de göreve başlayan Kömür, azmi ve mutluluğuyla örnek oldu.

Gonca, Zeynep Betül'ü çalışma hayatına hazırladı

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde aldığı eğitimler, Zeynep Betül'ün çalışma hayatına hazırlanmasında önemli rol oynadı. Annesinin yönlendirmesiyle merkeze gelen genç kız, barista ve mutfak atölyelerinde kahve hazırlamayı, masa düzenini ve servis kurallarını öğrendi. Bugün işinde bu deneyimlerden yararlanan Zeynep Betül, Gonca'da kurduğu dostlukları da unutamıyor.

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"Hocalarımı ve arkadaşlarımı çok özlüyorum"

Gonca'ya duyduğu sevgiyi anlatan Zeynep Betül, "Gonca'yı çok sevdim. Orada hocalarımla ve arkadaşlarımla tanıştım. Çok güzel kahveler yapıyordum, hocalarım da beğeniyordu. Masa düzenini, çatal ve bıçakların nasıl yerleştirileceğini öğrendim. Bunlar burada çok işime yaradı. Şimdi hocalarımı ve arkadaşlarımı çok özlüyorum" dedi.

"Her sabah işe heyecanla geliyorum"

İki aydır Mahal'de komi olarak çalışan Zeynep Betül, haftanın altı günü işini aşkla yapıyor. Uzun zamandır çalışmak istediğini söyleyen Zeynep Betül, "Hep iş hayatına atılmak istiyordum. Burada çalışmaya başlayınca çok sevindim. Sabahları işe gelirken çok heyecanlanıyorum. Çalışmaktan gerçekten keyif alıyorum" diyerek mutluluğunu paylaştı.

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İş arkadaşlarıyla kocaman bir aile oldu

Yeni işinde güzel arkadaşlıklar da kuran Zeynep Betül, çalışma arkadaşlarının kendisine her konuda destek olduğunu söyledi. İş yerindeki ortamdan oldukça memnun olduğunu belirten Zeynep Betül, "Buradaki ablalarım ve abilerim çok iyi. Bana her konuda yardımcı oluyorlar. Çok iyi anlaşıyoruz. Hem çalışıyorum hem de eğleniyorum diyebilirim. Ailem de çalışmamı çok istiyordu. İşe girince onlar da çok sevindi" ifadelerini kullandı.

"Tahir Başkanı çok seviyorum. Kendisine çok teşekkür ederim"

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde aldığı eğitimlerin ardından iş hayatına atılan Zeynep Betül, kendisine sunulan fırsatlardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. "Tahir Başkanı çok seviyorum. Kendisine çok teşekkür ederim" diyen Zeynep Betül'ün şimdiki hedefi ise kendini geliştirerek barista olarak çalışmak.