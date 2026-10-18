Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Kocaeli
Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 46 Rivas), Dijksteel, Emir Ortakaya, Muharrem Cinan (Dk. 58 Gulliksen), Show, Berkan Kutlu, Sissoho (Dk. 85 Maglica), Agyei (Dk. 74 Baku), Sousa, Metehan Altunbaş (Dk. 46 Aye)
Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Dk. 90+2 Anjorin), Miroshi (Dk. 90+2 Ege Yıldırım), Akonnor, Antunes (Dk. 88 Efkan Bekiroğlu), Henrique (Dk. 83 Armstrong), Juan (Dk. 83 Janderson)
Gol: Dk. 24 Show (Kendi Kalesine), Dk. 77 Miroshi (Göztepe), Dk. 82 Berkan Kutlu (Penaltıdan) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Sissoho, Dk. 90+3 Emir Ortakaya (Kocaelispor), Dk. 76 Henrique, Dk. 79 Miroshi (Göztepe)
KOCAELİ
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