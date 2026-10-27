GÜNCELLEME - Kocaeli'de tramvayın çarptığı 2 kişiden biri öldü

Diğer yaralı A.K'nin ise SEKA Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sert, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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