İzmit Belediye Başkan Vekilliğine Lütfü Obuz seçildi

İzmit Belediye Meclisi'nde, tutuklanan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde Lütfü Obuz belediye başkan vekili seçildi.



İzmit Belediye Meclisi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarından tutuklanan Hürriyet'in görevden uzaklaştırılması sonrasında başkan vekili seçimi için toplandı.



Belediye binasındaki Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, belediye başkan vekili seçimi için Lütfü Obuz ve Hayrettin Ünlü aday oldu.



Üç turlu gerçekleştirilen seçimin ilk turunda Lütfü Obuz 21, Hayrettin Ünlü 13 oy aldı, 3 oy da geçersiz sayıldı.



İkinci turda Lütfü Obuz 21, Hayrettin Ünlü 15 oy aldı. Bu turda 1 oy geçersiz sayıldı.



İlk iki turda adaylardan birinin Meclis üye sayısının üçte ikisi kadar oy alamaması üzerine salt çoğunluğun arandığı üçüncü tura geçildi.



Üçüncü turda Lütfü Obuz 22, Hayrettin Ünlü 15 oy aldı. Böylece CHP'li Lütfü Obuz, İzmit Belediye Başkan Vekili oldu.

