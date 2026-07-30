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        Kocaeli'de 2 katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Kocaeli'de 2 katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        İstasyon Mahallesi 1420/2 Sokak'taki 2 katlı evin çatı katında öğrenilemeyen sebeple yangın çıktı.

        Binadan gelen yoğun dumanı fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.

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