Kandıra'da dört plajda denize girme yasağı kaldırıldı

Açıklamada, ilçedeki diğer plajlarda yasağın devam ettiği belirtilerek, yasağın sürdüğü bölgelerde denize girilmemesi istendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe ve Miço Kadınlar plajlarında denize girilmesine yeniden izin verildiği bildirildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elverişsiz hava koşulları nedeniyle uygulanan denize girme yasağı, bazı plajlar için kaldırıldı.

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