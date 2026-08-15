Kentsel dönüşüm ve sosyal yatırımlar Kocaeli'nin çehresini değiştirdi

KADİR YILDIZ - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin büyük yıkıma yol açtığı Kocaeli, 27 yılda hayata geçirilen çeşitli yatırımlar ve yeniden yapılanma çalışmalarıyla dönüşüm geçirdi.

Depremde ağır yıkım ve can kayıplarının yaşandığı kentte, afetin ardından çeşitli yatırımlar ve yeniden yapılanma çalışmaları hayata geçirildi.

Deprem sonrası yapılaşmadan ulaşıma, sanayiden teknolojiye kadar farklı alanlarda gelişimini sürdüren kent, bugün ulusal ve uluslararası ölçekteki organizasyonların düzenlendiği merkezlerden biri haline geldi.

Kent, kentsel dönüşüm ve altyapı yatırımlarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif imkanlarıyla "herkesin yaşamaktan mutlu olduğu şehir olma" hedefiyle gelişimini sürdürüyor.

REKLAM

- "Şehrin tamamına yakın alanlarda kentsel dönüşüm çalışmaları yapıldı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AA muhabirine, 17 Ağustos 1999'dan bugüne yapı stokunun yarısından fazlasının iyileştiğini söyledi.

Özellikle depremden ve 2007'den sonra yapılan binaların, sonradan müdahale edilmemişse önemli ölçüde güvenli olduğunu belirten Büyükakın, deprem öncesi stokun yenilenmesiyle ilgili şehrin tamamına yakın alanında kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirildiğini kaydetti.

Büyükakın, "Hem TOKİ'nin hem de Büyükşehir Belediyesinin yaptıkları alt alta konulduğunda depremden bugüne kadar yaklaşık 30 bin konutun yenilendiğini söyleyebiliriz." diyerek, hala alınacak mesafe bulunduğunu dile getirdi.

REKLAM

Deprem öncesi yapılan ve hala ayakta olan yaklaşık 160 bin bina bulunduğunu aktaran Büyükakın, şöyle devam etti:

"Bunların içinde hepsi risk taşımıyor elbette. Bunların ne kadarının riskli olduğuyla ilgili, İnşaat Mühendisleri Odası ve üniversitelerle çalışma yaptık. Tespitler yapıldı. Yenilenme alanlarını bunlardan gelen veriye göre önceliklendiriyoruz. Bu anlamda 7 ilçemizde 14 noktada öncelikli alanları tespit ettik. Bunların ön görüşmelerinde 5 ilçede 10 dönüşüm bölgesinde büyük ölçüde mutabakat sağlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde yaklaşık 5 bin konutun yenilenmesi mutabakatı vardı. Bunlardan 3 bininin kullanıcılarıyla mutabakat sağlandı, diğerlerinde çalışmalar devam ediyor."

REKLAM

- "24 saat yaşayan şehir için tasarlanmış mekanlar oluşturuyoruz"

Büyükakın, depremden sonra kentte önemli yatırımlar yapıldığını, Kocaeli'nin artık ulusal ve uluslararası etkinliklerin adresi olduğunu, bunun da kentin marka değerini artırdığını anlatarak, "Bir yandan etkinlik sayısını artıralım diğer yandan 24 saat yaşayan şehir için tasarlanmış mekanlar oluşturalım yaklaşımıyla ilerliyoruz." dedi.

"Sanayinin başkenti" Kocaeli'nin çevreyle ilgili negatif hafızasını yenilemeye çalıştıklarını belirten Büyükakın, denizle insanlar arasındaki engelleri kaldırdıklarını, İzmit Körfezi kıyısında sundukları rekreatif hizmetlerin artarak devam ettiğini kaydetti.

REKLAM

Büyükakın, şehrin yeşille yeniden tanıştığını dile getirerek, "Yaklaşık 20 yıl önce bu şehirde kişi başına yeşil alan miktarı 0,5 metrekareydi, şimdi 13,5 metrekare, yani neredeyse Avrupa ve dünya standardında. Diğer yandan yaptığımız çalışmalarla deniz yeniden eski günlerine dönüyor. Şehir, deniziyle, çevresiyle, adeta açık hava sahnesine dönecek." diye konuştu.

Türkiye'nin 2000'li yılların başında yaptığı 36 milyar dolarlık ihracatı şu anda Kocaeli'nin tek başına gerçekleştirdiğinden bahseden Büyükakın, bu üretim gücü sağlanırken diğer yandan yaptıkları faaliyetlerle kentin yeşilinin arttığını, denizinin de güzelleştiğini kaydetti.

REKLAM

Büyükakın, "Kocaeli artık daha temiz sanayisiyle, çevreyle barışık sanayisiyle ve katma değeri yüksek sanayisiyle, aynı zamanda bilişimiyle, sanatıyla, kültürüyle, sporuyla topyekun yaşanabilir şehir olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor." dedi.

Kentin yapılan örnek uygulamalarla yurt dışındaki şehirlere de ilham verdiğine işaret eden Büyükakın, "Geleceğin Kocaeli'si gerçekten imrenilen bir yer olacak. Yaşamaktan gurur duyulan bir yer olacak. Herkesin yaşamaktan mutlu olduğu, şehrin her noktasında nefes alabildiği, yürüyüp oturabildiği, sohbet edebildiği, dinlenebildiği, birçok kültürel organizasyona katılabildiği, spor yapabildiği, topyekun bir şehir, yani mutlu şehir olacak." ifadelerini kullandı.