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        Karamürsel Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları gerçekleştirildi

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Karamürsel Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Karamürsel Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları gerçekleştirildi

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Karamürsel Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları yapıldı.

        Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla Karamürsel Yelken Kulübü tarafından Marina'da düzenlenen organizasyonda 42 sporcu mücadele etti.

        Yarışlar sonunda dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

        Etkinlikte konuşan Karamürsel Yelken Kulübü Başkanı Özen Özer Aydoğan, yelkenlerin Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşu için mücadele eden kahramanlara saygı amacıyla açıldığını belirterek, "Dostluğun, centilmenliğin ve yelken sevgisinin rüzgarla buluştuğu bu güzel organizasyona katkı sunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Karamürsel Yelken Kulübü olarak rüzgarı dostlukla, rotamızı sporla buluşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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