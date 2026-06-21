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        Karamürsel'deki plajlarda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

        Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Karamürsel'de vatandaşlar, hafta sonunda mavi bayraklı Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajlarında serinlemeye çalıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Karamürsel'deki plajlarda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

        Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Karamürsel'de vatandaşlar, hafta sonunda mavi bayraklı Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajlarında serinlemeye çalıştı.


        Ulaşım kolaylığı dolayısıyla ilçenin mavi bayraklı plajları yoğun ilgi görüyor.

        Çevre ilçeler ile Karamürsel'den gelen tatilciler, plajlarda güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

        Serinlemek için denize girmek isteyenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar plaj boyunca yer alan yeşil alanlarda piknik yaptı.

        Sıcaktan bunalan tatilcilerin bir kısmı denize girerken, bazıları ise kumsalda ailesiyle vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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