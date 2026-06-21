Kocaeli'de Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'nun ücretsiz ziyaret süresi uzatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Millet Bahçesi'nde açılan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'nun 28 Haziran Pazar gününe kadar ücretsiz ziyaret edebileceğini bildirdi.



Büyükakın, yaptığı açıklamada, Kocaelililere, akvaryuma gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti.



Gösterilen teveccüh üzerine ücretsiz ziyaret süresini uzattıklarını aktaran Büyükakın, "Akvaryumunuzu, bakım günü olan pazartesi hariç, 23 Haziran Salı gününden 28 Haziran Pazar gününe kadar ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. Denizlerin büyüleyici dünyasını yakından keşfetmek isteyen herkesi Kocaeli Akvaryumu'na davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

