Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TEKNOFEST Mavi Vatan'a 245 bin kişiyi ücretsiz ulaştırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda 20-23 Ağustos'ta düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'a 245 bin ziyaretçinin ulaşımını ücretsiz sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 gün boyunca devam eden ulaşım hizmeti kapsamında 8 deniz ulaşım aracı, 40 otobüs ve 4 engelsiz taksi vatandaşların kullanımına sunuldu.

Farklı ulaşım alternatifleriyle ziyaretçilerin festival alanına erişimi kolaylaştırılırken, yoğunluğun yaşandığı saatlerde ulaşımın kesintisiz ve düzenli şekilde devam etmesi sağlandı.

Ulaşım organizasyonu kapsamında 95 bin kişi deniz ulaşım araçlarıyla, 150 bin ziyaretçi de otoparklardan ring otobüsleriyle Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na taşındı.

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Deniz ulaşımının etkin şekilde kullanılması, kara yolundaki araç yoğunluğunun azaltılmasına katkı sağladı.

Festivale özel araçlarıyla gelen ziyaretçiler için de ulaşımı kolaylaştıracak çözümler sunuldu. Belirlenen otoparklara araçlarını bırakan vatandaşlar, gün boyunca sık aralıklarla hareket eden ring otobüsleriyle festival alanına götürüldü.

Bu uygulamayla bir yandan kent içi trafik yoğunluğunun azaltılmasına katkı sunulurken, diğer yandan vatandaşların ulaşım sıkıntısı yaşamadan TEKNOFEST Mavi Vatan'ın keyfini çıkarmaları sağlandı.