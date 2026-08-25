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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de 21 bin sentetik ecza ele geçirilen operasyonda 2 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de 21 bin sentetik ecza ele geçirilen operasyonda 2 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de 21 bin sentetik ecza ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Kocaeli'de 21 bin sentetik ecza ele geçirilen operasyonda 2 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de 21 bin sentetik ecza ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Gebze ilçesinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, 21 bin sentetik ecza ile 2 bin 220 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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