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        Kocaeli sahillerinde bir haftada 50 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 50 kişiyi kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Kocaeli sahillerinde bir haftada 50 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 50 kişiyi kurtardı.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri, yaz sezonu boyunca vatandaşların güvenli şekilde denize girebilmesi amacıyla sahillerde kesintisiz görev yapıyor.

        Cankurtaranlar, 17-23 Ağustos tarihlerinde boğulma tehlikesi geçiren 50 kişiye müdahale etti.

        Kumcağız'da 27, Cebeci'de 19, Bayramoğlu'nda ise 4 kişi olmak üzere toplam 50 kişi kurtarıldı.

        Ekipler, 2-23 Ağustos'ta 201, sezonun başından bu yana ise toplam 473 boğulma vakasına müdahale etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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