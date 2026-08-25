Kocaeli sahillerinde bir haftada 50 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 50 kişiyi kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri, yaz sezonu boyunca vatandaşların güvenli şekilde denize girebilmesi amacıyla sahillerde kesintisiz görev yapıyor.

Cankurtaranlar, 17-23 Ağustos tarihlerinde boğulma tehlikesi geçiren 50 kişiye müdahale etti.

Kumcağız'da 27, Cebeci'de 19, Bayramoğlu'nda ise 4 kişi olmak üzere toplam 50 kişi kurtarıldı.

Ekipler, 2-23 Ağustos'ta 201, sezonun başından bu yana ise toplam 473 boğulma vakasına müdahale etti.