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        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Babalar Günü mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Babalar Günü mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aktaş, mesajında, babaların, evlatlarını geleceğe güvenle hazırlamak ve onlara iyi rehber olmak adına hayat boyu maddi ve manevi fedakarlıklar üstlenen sarsılmaz çınarlar olduğunu belirtti.

        Evlatlara düşen en büyük sorumluluğun babalarına sevgi, saygı, hürmet göstermek ve rızalarını kazanmak olduğunu kaydeden Aktaş, "Başta ülkemizin birlik ve beraberliği yolunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizin muhterem babaları olmak üzere hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak tüm aile fertlerini güven bağıyla birbirine bağlayan, aile ve toplum hayatının omurgasını oluşturan babalarımızın Babalar Günü'nü kutlarım. Kendilerine aileleriyle sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim." ifadelerini kullandı.

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