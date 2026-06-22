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        Kocaeli'de 38 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de, 38 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Kocaeli'de 38 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de, 38 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezası bulunan S.Ü. (42) İzmit'te yakalandı.

        Hükümlü, işlemleri için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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