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        Kocaeli'de 930 taklit ayakkabı ele geçirildi

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 930 taklit ayakkabının ele geçirilmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 10:15 Güncelleme:
        Kocaeli'de 930 taklit ayakkabı ele geçirildi

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 930 taklit ayakkabının ele geçirilmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.


        İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekiplerce kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Araç içersinde ünlü markalara ait piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 250 bin lira olan sahte 930 spor ayakkabı ele geçirildi.

        Gözaltına amınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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