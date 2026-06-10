Kocaeli'de eşini öldüren sanığın yargılanması sürdü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eşini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Fatma A'nın yargılanmasına devam edildi.





Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Fatma A., müşteki K.K. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, sanığın çocukları K.A, S.A, E.A, E.A. ve E.A. hazır bulundu.



Fatma A. savunmasında, okunan belgelerde ve hastane raporlarında aleyhinde olan hususları kabul etmediğini söyledi.



Kendisine yapılan muayenede eski yaralanmalarının tespit edildiğini belirten Fatma A., olayda kullanılan silahın gerçek silah olduğunu bilmediğini ve kendisini korumak amacıyla hareket ettiğini kaydetti.



Tutuklu olduğu için çocuklarının mağdur olduğunu savunan Fatma A. tahliyesini talep etti.



Sanık avukatı Ömer Faruk Çelik, müvekkilinin tahliyesini veya adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.





Mahkeme, Kocaeli Üniversitesinden alınan raporun İstanbul Adli Tıp Kurumunun ilgili ihtisas dairesine gönderilerek, sanığın evlilik süresince fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığı yönündeki iddialarla bu durumun olay gününe etkisinin ayrıntılı raporla değerlendirilmesini istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.





Adliye çıkışında açıklama yapan sanık avukatı Ömer Faruk Çelik, 17 aydır çocukların annesiz ve babasız olarak yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.



Fatma A'nın kızı K.A. ise annesinin 23 yıl boyunca babasından şiddet gördüğünü, kendisinin de bir gün babası tarafından öldürüleceğini düşünerek büyüdüğünü dile getirdi.



- Süreç



Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bir markette Fatma A, 8 Şubat 2025'te eşini tabancayla vurarak yaralamıştı.



Olay yerine gelen sağlık personelinin yaptığı kontrolde Seyithan A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, Fatma A. tutuklanmıştı.



Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Seyithan A'nın, Fatma A. ile birlikte markete geldiği, kasadaki paraları almak istediği ve paranın az olduğunu öne sürerek Fatma A'ya hakaret edip üzerine yürüdüğü belirtildi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktığı, Fatma A'nın da Seyithan A'ya ait olduğu belirtilen ve markette bulunan silahın yer aldığı kutuya yönelerek silahı aldığı aktarıldı. İddianamede, Fatma A'nın üzerine gelmekte olan Seyithan A'ya göğüs bölgesinden bir el ateş ettiği, yere düşmesinin ardından ise ikinci kez ateş ettiği ve Seyithan A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği kaydedildi. Olay yeri inceleme raporunun değerlendirilmesi sonucunda sanığın beyanlarıyla olayın oluş şeklinin uyumlu olduğunun tespit edildiği ifade edildi.





İddianamede sanık Fatma A'nın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

