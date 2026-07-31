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        Kocaeli'de ardiyede çıkan yangın söndürüldü

        Kocaelin'nin Karamürsel ilçesinde ardiyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 09:33 Güncelleme:
        Kocaeli'de ardiyede çıkan yangın söndürüldü

        Kocaelin'nin Karamürsel ilçesinde ardiyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çamcukur Mahallesi Artvin Caddesi'nde 2 katlı binanın yanında bulunan ardiyede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken ardiye kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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