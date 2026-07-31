Kocaeli'de ardiyede çıkan yangın söndürüldü

Kocaelin'nin Karamürsel ilçesinde ardiyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çamcukur Mahallesi Artvin Caddesi'nde 2 katlı binanın yanında bulunan ardiyede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken ardiye kullanılamaz hale geldi.

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