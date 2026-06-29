Kocaeli'de başından silahla vurulmuş bulunan genç kadın öldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evde başından silahla vurulmuş bulunan 18 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Sırasöğütler Mahallesi'ndeki bir apartmandan silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde başından silahla vurulmuş bulunan E.N.M. (18), sağlık ekiplerince kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, evde bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.