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        Kocaeli'de bazı sahillerde denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Kocaeli'de bazı sahillerde denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün Babalı, Dikili, Tuzağzı, Uzunkum, Cebeci ve Sarısu sahillerinde denize girmek yasaklandı.

        Vatandaşlardan cankurtaran hizmeti verilen ve yasaklama olmayan bölgelerde, duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girmeleri istendi.

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