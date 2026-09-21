Kocaeli'de belediye otobüsü ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada otobüs sürücüsü E.Ö. ile otomobil sürücüsü K.G. ve aynı araçta bulunan V.G.G. yaralandı.

Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Bulvarı'nda E.Ö. idaresindeki 41 BR 394 plakalı belediye otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.