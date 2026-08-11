Kocaeli'de denizde kaybolan genç aranıyor
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.
Babalı sahilinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlerin yasak olduğu 9 Ağustos'ta denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 4'ü ekiplerce kurtarılırken, kaybolan Ümüt B. (20) için o günden itibaren arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.
Arama kurtarma çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları, AFAD, jandarma, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla sürdürülüyor.
Çalışmalara dronla da destek veriliyor.
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