Kocaeli'de denizde kaybolan genç aranıyor

Babalı sahilinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlerin yasak olduğu 9 Ağustos'ta denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 4'ü ekiplerce kurtarılırken, kaybolan Ümüt B. (20) için o günden itibaren arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

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