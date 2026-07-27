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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de durdurulan araçta 5 ton 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Kocaeli'de durdurulan araçta 5 ton 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan araçta 5 ton 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Kocaeli'de durdurulan araçta 5 ton 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan araçta 5 ton 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Gebze'de durdurulan araçta yapılan aramada, 5 ton 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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