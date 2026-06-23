Kocaeli'de eğitim, üretim ve istihdam süreçlerini bir araya getiren eğitim modeli tanıtıldı

Kocaeli'de eğitim, üretim ve istihdam süreçlerini bir araya getiren "GEBKİM Modeli" tanıtım programı düzenlendi.



Kocaeli Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Dilovası Kaymakamlığı, Dilovası Belediyesi, Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) ile GEBKİM Vakfı tarafından başlatılan projenin tanıtımı, OSB kampüsü içerisinde bulunan bir otelin konferans salonunda yapıldı.



Programda, GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin dönüşüm hikayesi, istihdam odaklı uygulamaları ve geleceğe yönelik projeleri ele alındı, eğitim, üretim ve istihdam süreçlerini aynı çatı altında buluşturarak öğrencilerin mezun olmadan sektörle buluşmalarının kazançları anlatıldı.



GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı, gazetecilere, devlet okulunu imar ederek daha güzel bir hale getirdiklerini, 10 laboratuvar açtıklarını ve burayı pilot üretim tesisi haline getirdiklerini söyledi.



Okulun, Kimya OSB'ye yakışır şekilde alanda daha çok eğitim vermesiyle ilgili süreci de tamamladıklarını belirten Aracı, ihtisasla ilgili ara ve ana elemanın yetiştirilmesinde müfredat verildiği takdirde Bakanlığın da bu konuda ön açtığını dile getirdi.



İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, sektörlerin istediği eğitimi alabilmesi için bakanlığın üzerine düşeni yapmaya gayret ettiğini belirtti.



Türkiye'de meslek liselerine karşı olumsuz bir algı olduğunu ifade eden Aydın, "Kalburaltı öğrenciler meslek liselerine eğitime geliyor gibi düşünüyorlar. Bu algıyı değiştirmek öğretmenlerimizin elinde. Zorlama meslek sahibi olanlarda verim düşük oluyor. Bu da ülkenin kalkınmasına etki ediyor. Kişilere meslek uyarlamamız lazım. Bu konuda da bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay'ın da konuşma yaptığı programa, Kocaeli Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Çetin, GEBKİM MTAL Müdürü İlknur Bolu, GEBKİM Vakfı yönetim kurulu üyeleri, eğitimciler, sanayiciler ve öğrenciler katıldı.

