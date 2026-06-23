Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. D-130 kara yolu Karamürsel istikametine seyreden Kadir Eren K. idaresindeki motosiklet, Ulaşlı Mahallesi mevkisinde aynı yönde seyreden otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, yaptığı incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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