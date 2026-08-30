Kocaeli'de fındık üreticisine depolama ve kurutma desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kandıra'da kurulan Tarımsal Ürün Depolama ve Değerlendirme Merkezi, fındık üreticilerinin hasat döneminde ürünlerini modern ve güvenli koşullarda muhafaza etmesine imkan sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çalköy Mahallesi'nde hizmet veren merkeze getirilen fındıklar uygun koşullarda kurutularak depolanıyor.

Merkezle, daha önce ürünlerini evlerinde veya uygun olmayan alanlarda muhafaza eden üreticilerin rutubet, nem ve böceklenme nedeniyle yaşadığı kalite kaybının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Merkez, toplam 2 bin 98 metrekare kapalı alanda depolama, ürün işleme ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım noktası olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

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Buğday, arpa, mısır ve fındığın depolanabildiği tesiste, nem oranı yüksek ürünler kurutma sistemleriyle alım standartlarına uygun hale getiriliyor. TMO'nun merkezde alım yapmasıyla üreticiler ürünlerini başka bölgelere taşımadan teslim edebiliyor.

Merkezin kurutma ve işleme bölümünde ilerleyen süreçte fındık kırma, kavurma ve paketleme işlemlerinin de gerçekleştirilmesi planlanıyor.