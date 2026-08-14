Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de hakkında 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonda, "kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişilikleri araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hakkında 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.K. Dilovası ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.