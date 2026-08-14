Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı

Düzenlenen operasyonda, "kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişilikleri araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hakkında 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.K. Dilovası ilçesinde yakalandı.

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