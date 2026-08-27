Kocaeli'de iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Kavgada söz konusu ailelerden 4 kişi ile kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralandı.

Bu sırada park halindeki bir otomobile çarpan aracın durmasıyla taraflar araçlarından inerek birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

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