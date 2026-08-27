Kocaeli'de iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Mersincik Mahallesi Hayat Caddesi'nde "kız kaçırma" nedeniyle husumetli iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar arasında araçlarla kovalamaca yaşandı.
Bu sırada park halindeki bir otomobile çarpan aracın durmasıyla taraflar araçlarından inerek birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.
Kavgada söz konusu ailelerden 4 kişi ile kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralandı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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