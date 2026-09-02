Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Bu kapsamda Dilovası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda, taklit cüzdan ve kartlıklar, 870 ısıtılmış elektronik sigara tütünü ve 53 elektronik sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan 2 araçta taklit cüzdan ve kartlık ile kaçak elektronik sigara ürünleri ele geçirildi.

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