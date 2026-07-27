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        Kocaeli'de karaya oturan Tanzanya bayraklı gemi alıcı bulamadı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında karaya oturduktan sonra uzun süredir atıl durumda bulunan Tanzanya bayraklı "Rapid" isimli kuru yük gemisi için düzenlenen ihale, alıcı çıkmaması nedeniyle sonuçsuz kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 21:10 Güncelleme:
        Kocaeli'de karaya oturan Tanzanya bayraklı gemi alıcı bulamadı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında karaya oturduktan sonra uzun süredir atıl durumda bulunan Tanzanya bayraklı "Rapid" isimli kuru yük gemisi için düzenlenen ihale, alıcı çıkmaması nedeniyle sonuçsuz kaldı.

        Kefken Liman Başkanlığınca, 618 sayılı Limanlar Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında açık teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalede, yaklaşık 7 milyon 411 bin 754 lira muhammen bedelle satışa çıkarılan gemiye teklif verilmedi.

        1991 yapımı, 81,07 metre uzunluğundaki ve 1574 grostonluk Tanzanya bayraklı "Rapid" isimli kuru yük gemisi, 18 Eylül 2025'te sürüklenerek karaya oturmuş, 14 Kasım 2025'ten bu yana Kefken Adası mevkisinde atıl durumda bulunuyordu.

        Geminin yeniden ihaleye çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin kararın önümüzdeki günlerde netleşeceği, devam eden hukuki süreç kapsamında icra yoluyla satışının da gündeme gelebileceği öğrenildi.

        Öte yandan, Kocaeli Bölge Liman Başkanlığınca aynı gün düzenlenen ihalede, 5 Mayıs 2023'ten bu yana Hereke demir bölgesinde atıl durumda bulunan, 10 milyon 637 bin 550 lira muhammen bedelle satışa çıkarılan Kamerun bayraklı "Sefora" isimli kuru yük gemisi ise ihaleye katılan tek firma tarafından satın alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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