Kocaeli'de kaza yapan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaza yapan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 26.08.2026 - 09:18 Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaza yapan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 BFH 289 plakalı motosiklet tramvay yolundaki dubalara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tramvay yoluna savrulan sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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