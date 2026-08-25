Kocaelispor, genç futbolcu Hulusi Destici'yi kadrosuna kattı

Kulübün diğer paylaşımında ise altyapı futbolcularından 19 yaşındaki forvet oyuncusu Arda Özyar ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kulubün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hulusi Destici'nin nihai transferi konusunda Gençlerbirliği ile mutabakata varıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

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