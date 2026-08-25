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        Kocaelispor, genç futbolcu Hulusi Destici'yi kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Hulusi Destici'yi renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 19:00 Güncelleme:
        Kocaelispor, genç futbolcu Hulusi Destici'yi kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Hulusi Destici'yi renklerine bağladı.

        Kulubün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hulusi Destici'nin nihai transferi konusunda Gençlerbirliği ile mutabakata varıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Hulisi Destici ile 4 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır. Oyuncumuza armamız altında başarılar diliyoruz."

        Kulübün diğer paylaşımında ise altyapı futbolcularından 19 yaşındaki forvet oyuncusu Arda Özyar ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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