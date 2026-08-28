Kocaeli'de korsan taşımacılık yapan sürücüye 100 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan taşımacılık yaptığı belirlenen araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 100 bin lira idari para cezası kesti.

Kocaeli'de korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 100 bin lira ceza uygulandı.

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