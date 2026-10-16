Kocaeli'de metruk binanın balkonunun yıkılması sonucu bir bina tedbiren boşaltıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı metruk binanın 3. katındaki balkonun yıkılması nedeniyle bir bina tedbiren boşaltıldı.

Osmangazi Mahallesi Manolya Sokak'ta yaklaşık 6 ay önce boşaltılan 4 katlı metruk binanın 3’üncü katındaki balkon henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, bölgedeki bir binada yaşayan iki kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Belediye ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, risk oluşturan binanın belediye tarafından yıkılacağı öğrenildi.

Ekipler, güvenlik önemleri alarak sokağı trafiğe kapattı.