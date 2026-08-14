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        Kocaeli'de mikrobölgeleme çalışmalarıyla afet riskli alanlar belirlenerek dirençli kent yapısı oluşturuluyor

        CEM ALİ KUŞ - Kocaeli, mikrobölgeleme çalışmalarıyla zemin yapısı analiz edilerek bilimsel veriler ışığında depreme dirençli hale getiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Kocaeli'de mikrobölgeleme çalışmalarıyla afet riskli alanlar belirlenerek dirençli kent yapısı oluşturuluyor

        CEM ALİ KUŞ - Kocaeli, mikrobölgeleme çalışmalarıyla zemin yapısı analiz edilerek bilimsel veriler ışığında depreme dirençli hale getiriliyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra "Dirençli Şehir Kocaeli" vizyonu kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nden yer bilimciler, mühendisler ve mimarlardan oluşturulan bilim kurulu tarafından depremle ilgili 14 eylem planı belirlendi.

        Eylem planları arasında bulunan mikrobölgeleme çalışması kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Yer Bilimsel Etüt Daire Başkanlığı ile il genelinde çalışma başlatıldı.

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        Toplam 730 kilometrekarelik alanı kapsayan ve son aşamasına gelinen zemin çalışmalarında elde edilen veriler, "Kocaeli Zemin Veri Bankası"na da gönderilerek "Kocaeli Bütünleşik Risk Haritalarının" hazırlanması ve afet riski olan alanların belirlenmesinde altyapı oluşturulmasına katkı sağlıyor.

        İlin toprak yapısını hassas şekilde inceleyen ekipler, afet riskli alanları belirleyerek ve dirençli kent oluşturulmasının altyapısını hazırlayarak, kentsel dönüşüm yapılacak bölgeleri de belirliyor.

        - "Önemli veri tabanı oluşturulacak"

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü Jeofizik Mühendisi Mehmet Sancaklı, AA muhabirine, elde edilen verilerle Kocaeli'nin afet risklerinin deprem özelinde belirlenmesine zemin oluşturulacağını söyledi.

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        Yer seçimi veya planlama aşamalarında, kentsel dönüşüm hedeflenen yerlerde ellerinde önemli veriler olacağını dile getiren Sancaklı, "Bu çalışmalar kentsel dönüşüm özelinde bizlere vizyon oluşturacak. Risk alanlarının belirlenmesinde bize çok büyük veri sağlayacak. Bu çalışmaları Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Yer Bilimsel Etüt Daire Başkanlığı ile yürütüyoruz. Şu anda çalışmalarımız onların koordinasyonunda yürütülüyor." dedi.

        Sancaklı, mikrobölgeleme çalışmalarının önemine işaret ederek, "Bu çalışmalar, güncel verilerle çok daha gelişmiş jeofizik alet ve imkanlarla sağlıklı verilere ulaşmamızı sağlayacak. Kocaeli olarak şanslıyız. Yaklaşık 3 bin 500 kilometrekarenin 730 kilometrekaresi, yani metropoliten (nüfusu fazla şehirlerin ekonomik, toplumsal ve siyasal olarak etkili olduğu alan) alanların tamamını yer bilimsel verilerle güncelleyip daha iyi noktaya getirme çalışması da oluyor. Mikrobölgelemeyle daha ayrıntılı çalışarak 'mikro cerrahi' yapıyoruz diyebiliriz." şeklinde konuştu.

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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Sancaklı, Bakanlığın hazırladığı değerlendirme raporu doğrultusunda teknik şartnameleri oluşturduklarını kaydetti.

        Sancaklı, elde edilen verilerin yapılacak saha çalışmaları için "Kocaeli Bütünleşik Risk Haritalarının" oluşturulmasında önemli veri tabanı oluşturacağını anlatarak, "17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerini yaşadığımızda gerçekten bu çalışmalar elimizde yoktu. Gözlemsel etütlerle birtakım planlamalar yapılıyordu. Şimdi elimizde çok ciddi imkanlar var. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi, bu konuda çok hassas davranıyor. Bu kapsamda da ileriye dönük afet risklerinin belirlenmesi ve dirençli Kocaeli oluşturulması için çok ciddi bir altyapı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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        Metropoliten alanlarda İzmit, Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Çayırova'daki çalışmaların tamamlandığını aktaran Sancaklı, Gebze ve Darıca'da ise jeofizik çalışmaların tamamlandığını, sondaj çalışmalarında da son aşamaya gelindiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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