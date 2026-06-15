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        Kocaeli'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 19:49 Güncelleme:
        Kocaeli'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PRD 488 plakalı cip ile Ç.U. idaresindeki 20 F 8420 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Tuzla Caddesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki M.C. ile A.C, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kayıtlarda, otomobilin ciple çarpışmasının ardından savrularak yol kenarındaki elektrik trafosuna zarar vermesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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