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        Kocaeli'de otomobilin dereye düştüğü kazada sürücü yara almadı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Kocaeli'de otomobilin dereye düştüğü kazada sürücü yara almadı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.


        M.D. idaresindeki otomobil, Sakarya'nın Kaynarca ilçesi ile Kandıra arasındaki geçişi sağlayan köprüde kontrolden çıkarak dereye düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sürücünün yara almadığı kazada, otomobilde hasar oluştu.

        Araç, bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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