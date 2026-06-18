Kocaeli'de otomobilin dereye düştüğü kazada sürücü yara almadı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. M.D. idaresindeki otomobil, Sakarya'nın Kaynarca ilçesi ile Kandıra arasındaki geçişi sağlayan köprüde kontrolden çıkarak dereye düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sürücünün yara almadığı kazada, otomobilde hasar oluştu. Araç, bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarıldı.

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